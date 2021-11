L’éléphant Sanctuaire dans le Tennessee Fournit Refuge pour éléphants de zoo ou de cirque retraités et Offres Couples épanouissant Bénévole Opportunités

The Scoop: En 1995, The Elephant Retreat dans le Tennessee a commencé avec 110 acres autoriser précédent éléphants de zoo et de cirque à wander gratuit. Au cours du dernier 25 ans, Le Sanctuaire s’est élargi avec soutien de ample éléphant fans qui approvisionnement argent, du temps et la connaissance de l’entreprise. Aujourd’hui, le retraite comprend plus de 2700 miles de libre parcours area et a maintenant offert protection au fil des ans 28 éléphants ont pris leur retraite des zoos et des cirques. Bien que le retraite {invite|encourage|attire|certains heureux amoureux à site, autres personnes peut être zone principale organisation objectif en hébergeant des collectes de fonds, donnant avec le but non lucratif, ou soutenir préservation déclencheurs à travers le monde.

Jeff de Philadelphie implémenté un éléphant, mais pas parce que il a un énorme jardin. Il implémenté Liz, un résident de Le Elephant Retreat dans le Tennessee pour leur épouse, Nicole, pour la Saint-Valentin time present .

Depuis qu’il était en fait établi en 1995, le Sanctuaire s’est étendu à plus 2 700 miles de area en libre parcours. Now, le sanctuary maisons 11 éléphants qui étaient quand captifs dans les cirques ou les zoos. Au cours de leurs 25 ans fonctionnement, ça a été où vous pouvez trouver 28 éléphants.

Après Saint-Valentin cadeau, Nicole et Jeff utilisé le finir par être bénévoles on retraite.

Général visiteurs couramment autorisés le motifs, donc simplement quelques peuvent faire du bénévolat sur place, et Nicole et Jeff se trouve être deux des chanceux couples de sélectionnés. Par conséquent le partenaires déclenchent sur une route visite à Tennessee.

“Il semblait y avoir quelque chose vraiment liaison about décider de faire le 14 heures de route pour votre sole intention derrière conduisant à une raison qui requis beaucoup nous deux. Cela absolument en fait l’une des raisons nous nous lier au début en tant que amis avant rencontres sur Internet, “Nicole composé dans un témoignage.

Comme Nicole et Jeff, beaucoup amoureux connect sur leur bénévole travail ou à but non lucratif fournir. Le retraite régulièrement exécuter et augmenter dû à ces types de donateurs dans le nation.

“Le retraite approvisionne un espace entièrement naturel pour les éléphants à explorer et découvrir ce que c’est moyens de finir par être un éléphant avec d’autres de leurs propres kind », a déclaré Kate Mason, Communication et créative promotion Manager.

Personnes, amoureux et membres de la famille peuvent faire un don à la purpose en augmentant argent, don, ou dispersant conscience sur divers autres important conservation objectifs aux états-unis.

Couples Peut Volontaire Augmenter Sensibilisation en ce qui concerne le Refuge

L’éléphant retraite dans le Tennessee fournit considérable surface pour les éléphants dépensé de leur unique réside en captivité. Une vie de exécution astuces n’est certainement pas approprié ces doux, extrêmement intelligents animaux de compagnie. La plupart des Sanctuaire en fait comportemental ou état de santé pour leur passé thérapie que suivra tous tout au long de réside.

“Le sanctuaire embauche totalement intégrée de vétérinaires et de soignants qui offrir haute qualité soin et répéter good reinforcement et covered contact pour en toute répondre aux exigences de chaque éléphant, “Kate déclaré.

L’organisation à but non lucratif fournit également éléphants la indépendance qui leur manquait depuis si longtemps, leur permettre errer les pentes, étangs, bois, pâturages, étangs et avenues du maison.

“Avec custom attention, room pour wander et possibilités de socialiser, il y a les incroyables transformations de 28 éléphants », a dit Kate informée nous tous.

Partenaires qui aiment les éléphants peuvent se demander ce qu’ils peut faire aider. Le sanctuaire approvisionne trois idées de partenaires vouloir aider circonstances pour les éléphants international.

Au départ, ils peuvent être capables contrib cash ou methods to the retreat ou similaire conservation entreprises, qui sont constamment vouloir financier help. De plus, ils pourraient changer leur achat routines, donc ils jamais endommager éléphants.

Enfin, The retreat implique que supporters trouver des solutions pour bien mieux {traitement des|traitements pour|remède pour|thérapie des éléphants fous et captifs.

“Étant donné le crise internationale situation face les éléphants attentifs et sauvages , nous conjoint avec bénéfice et conservation organisations travaillant dans industry dans zones de conflit pour améliorer les problèmes des éléphants international, “Kate mentionné.

Dons gasoline la mission du retreat

Les la majorité des caring avec le retraite des supporters ont été appelé EleAmbassadors, ainsi que montent au-dessus produire donations vers entreprise. Ils représentent Le Sanctuaire dans des présentations, exhib stands, collecte de fonds activités, et beaucoup les zones.

“Les EleAmbassadors bénévoles donnent leur temps, carburant et excitation pour augmenter la conscience des éléphants communautés et du passé “, déclaré Kate.

Une autre créative manière dont les volontaires peuvent offrir le sanctuaire est par tournant leurs occasions spéciales en stratégies. Partenaires célébrer leur unique anniversaire de la personne aimée pourrait établir une collecte de fonds par les pairs aventure en ligne avec un nom, photograph et approche proactive. Suivant, ils pourraient recevoir les gens qu’ils connaissent pour aider une campagne, ainsi que ressources aller directement à le retraite.

Kate à condition d’avoir regardé n’importe qui mettre en place une collecte de fonds semblable à ceci pour quelqu’un, en les surprenant avec un don vers entreprise.

Les volontaires les plus chanceux, y compris Jeff et Nicole, ont choisis s’inscrire à Volunteer Day . La connaissance attire 12 select volontaires arriver à Le Sanctuaire pour participer à tâches avec le personnel.

“Travail bénévole projets pourrait inclure peinture, apporter, désherber, rognage , nettoyer brosse, déplacer ou organiser matériaux, produire enrichissement articles, et bien plus, “Kate mentionné.

Supporters qui actuelle le cherche Quimperment on e-mail e-mail record are demandé demander simples convoités zones. L’organisme à but non lucratif reçoit beaucoup plus applications que obtenus espace.

“Nous organisons un loto pour dessiner marques de appropriés personnes et fit tous avec les disponibles heures, “said Kate.

Certains partenaires sont tellement passionnés par bénévolat time qu’ils ont étonné les deux avec une reconnaissance email notification. Et beaucoup avec le volontaires, particulièrement quand ils vivent loin, en fait generate prévoit voyager collectivement.

Éduquer les gens concernant le Importance du conservation

Alors que les amoureux ne peuvent pas vraiment aller au éléphants on Sanctuary, ils peuvent être capables comprendre les batailles auxquelles les éléphants sont confrontés ces jours. L’organisme à but non lucratif fréquemment fournitures académique sensibilisation vers community about issues éprouver des éléphants en captivité ainsi que dans le sauvage, et juste pourquoi conservation peut l’être important.

“nous avons maintenant conventionnel produits se concentrer sur elementary classes, homeschools, à côté organisé informatif options, “Kate mentionné.

Hommes et femmes peut aussi aller au Elephant find en Hohenwald, Tennessee, profiter expositions, cinéma, et programmation sur les éléphants tandis que le Sanctuary. L’idée est le fait que beaucoup plus de gens se rendre compte des éléphants, mieux ils pourraient approuver en ce qui concerne leur raisonnable traitement.

Et tout le monde peut regarder les éléphants about Retreat ‘s EleCams, qui utilisent des appareils photo pour suivre et surveiller les éléphants.

Grâce à la conservation et à l ‘éducation, The Elephant Retreat dans le Tennessee désirs develop un bien meilleur avenir pour les éléphants. Tandis que éléphants qui vivent au retraite une fois lutté, ce sont généralement living leur pension en confort.

“Notre but sera développer global où éléphants plus vivre sous le continue menace de braconnage, habitat perte, dispute, ou catch, “Kate a dit.